Четыре знака зодиака ждут большие неприятности в любви: 2022 год грозит им разрывом отношений

В любовных отношениях бывают как и хорошие периоды, так и плохие. Недопонимание, конфликты и недоверие часто разрушают союз.

Эксперты по звездам издания Аstrofame назвали четыре знака зодиака, которые ждут большие неприятности в любви. В 2022 году им грозит разрыв отношений.

Рак

Проблемы несовместимости всплывут на поверхность в марте и создадут источники напряженности между Раками и их партнерами.

Весы

Скучный распорядок, дистанция и общие расхождения во мнениях уменьшат любовь, которую Весы испытывают к своему партнеру. Они начнут год с множества вопросов, которые могут привести к разрыву отношений в феврале.

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Скорпион

Уроженцы этого знака известны своим взрывным темпераментом, и это может привести к окончанию отношений в 2022 году. Если они находятся в нестабильном союзе, могут наконец решить уйти в марте и начать новые отношения в более позитивном настроении.

Водолей

2022 будет годом, богатым эмоциями и откровениями для Водолеев, особенно когда речь идет о любви и отношениях. Их ждут огромные взлеты и ужасные падения, которые могут привести к неожиданному разводу.

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