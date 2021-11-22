Четыре знака зодиака ждет успех: гороскоп на 22-28 ноября
Раков ожидает любовная история, а Близнецы смогут улучшить свое материальное и финансовое состояние. Овны реализуют свои замыслы, а для Водолеев откроются новые перспективы.
Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро на 22-28 ноября. Детальнее читайте дальше.
Овен
Вы находитесь в приподнятом и бодром состоянии, ведь именно сейчас занимаетесь реализацией своих давних замыслов, долго вынашиваемых, и вот наконец пришло время их воплощения в жизнь.
Близнецы
Есть все шансы значительно поднять свой статус и улучшить свое материальное и финансовое состояние, ведь вы можете оказаться где-нибудь в высшем мире, где гораздо больше возможностей, чем было до сих пор.
Рак
Неделя запомнится любовной историей, ведь именно сейчас в вашу жизнь может неожиданно ворваться кто-то очень привлекательный, единственный минус – это значительно испортит ваши планы, хоть и доставит большое удовольствие.
Водолей
У вас есть все основания радоваться жизни, ведь сейчас реализуется то, о чем вы мечтали, раскрываются ваши таланты и весь ваш потенциал, да еще и открываются все новые и новые перспективы.
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