Депрессия, потеря денег и обман: четыре знака зодиака могут столкнуться с большими неприятностями

Овны могут упасть в депрессию, а у Весов ухудшается ситуация с финансами. Раки могут столкнуться с обманом от конкурентов, а Козероги – со сложными ситуациями.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро на 25-31 октября. Детальнее читайте дальше.

Овен

Происходит что-то такое, на что вы не можете повлиять, разрушительные процессы, происходящие в вашей жизни, могут вызвать даже депрессивные состояния, с которыми вы ничего не сможете сделать. Только прожить и переждать.

Рак

Конкуренты не спят и на этой неделе они приложат все усилия, чтобы нанести вам как можно больше неприятностей. Это могут быть какие-то хитрости, козни, обман, из-за которых вы можете так и не дойти до финишной прямой.

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Весы

Ухудшается ситуация с финансами, которые могут исчезать или идти в неизвестном направлении, деньги куда-то расходуются, даже из вашей подушки безопасности, и от этого вы чувствуете себя не слишком уверенно.

Козерог

Количество сложных ситуаций, с которыми вы сталкиваетесь на этой неделе, растет как снежный ком, не успеваете решить одну, как тут же создается другая, и вы просто опускаете руки и чувствуете себя неудачником.

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