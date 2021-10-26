Депрессия, потеря денег и обман: четыре знака зодиака могут столкнуться с большими неприятностями
Овны могут упасть в депрессию, а у Весов ухудшается ситуация с финансами. Раки могут столкнуться с обманом от конкурентов, а Козероги – со сложными ситуациями.
Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро на 25-31 октября. Детальнее читайте дальше.
Овен
Происходит что-то такое, на что вы не можете повлиять, разрушительные процессы, происходящие в вашей жизни, могут вызвать даже депрессивные состояния, с которыми вы ничего не сможете сделать. Только прожить и переждать.
Рак
Конкуренты не спят и на этой неделе они приложат все усилия, чтобы нанести вам как можно больше неприятностей. Это могут быть какие-то хитрости, козни, обман, из-за которых вы можете так и не дойти до финишной прямой.
Весы
Ухудшается ситуация с финансами, которые могут исчезать или идти в неизвестном направлении, деньги куда-то расходуются, даже из вашей подушки безопасности, и от этого вы чувствуете себя не слишком уверенно.
Козерог
Количество сложных ситуаций, с которыми вы сталкиваетесь на этой неделе, растет как снежный ком, не успеваете решить одну, как тут же создается другая, и вы просто опускаете руки и чувствуете себя неудачником.
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