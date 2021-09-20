Четыре знака зодиака склонны злоупотреблять спиртным: им важно вовремя остановиться

Знак зодиака может рассказать обо всех аспектах жизни человека, в том числе о том, как он относится к спиртному. Некоторым не рекомендуется злоупотреблять алкоголем.

Астрологи издания Оpetroleo назвали четыре знака зодиака, которые любят пить больше других. Этим представителя зодиакального круга астрологи советуют держаться подальше от спиртного.

Трезвый и пьяный Водолей практически неразличим, у него, как всегда, много интересных и необычных идей. Представитель этого знака готов составить компанию любому, кто позовет его выпить. При чрезмерном употреблении спиртных напитков Водолей может лишиться всего, о чем потом пожалеет.

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Стрельцы могут употреблять алкоголь даже без всякой причины, а затем начинают высказывать всем, что они о них думают. Стрелец может петь песни, танцевать, произносить длинные тосты, признаваться в любви и сразу оскорблять. Он может много выпить и при этом напоить других.

Рыбы в пьяном виде совершают множество глупостей, которые могут оказаться фатальными. Им трудно остановиться и бросить пить, поэтому Рыбы будут продолжать это делать.

Телец любит выпить и хорошо поесть. Представители знака очень быстро напиваются. Телец может начать ночь с бокала шампанского, а закончить бокалом водки. Важно вовремя остановиться, иначе наутро будут печальные последствия.

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