Четыре знака зодиака очень скованны в чувствах: это мешает им найти любовь

Для построения гармоничных отношений необходимо уметь открыто говорить о своих чувствах. Кроме того, партнеры должны поддерживать друг друга, несмотря на испытания.

Астрологи издания Indianexpress назвали знаки зодиака, которым трудно найти любовь и обрести счастье из-за эмоциональной скованности. Они боятся открываться людям и говорить о том, что чувствуют.

Овен

Уроженцы этого знака очень эгоистичны, поэтому в любовных отношениях часто игнорируют потребности партнера. Хотя Овны могут быть верными, они постоянно заняты собой, а это вряд ли кому-то понравится.

Козерог

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Представители этого знака известны отстраненностью и безэмоциональностью. Козероги смотрят на ситуации через призму логики. Они не проявляют знаков внимания к людям, которые им дороги, что может стать причиной недопониманий и ссор.

Близнецы

Общительные Близнецы постоянно меняют свое мнение. Они могут причинить боль партнеру, игнорируя его чувства. При этом уроженцы знака не видят в этом никакой проблемы, что только ухудшает ситуацию.

Водолей

Рожденным под этим знаком может быть сложно сказать, что они думают или чувствуют на самом деле. Когда Водолеи действительно выражают чувства, они боятся, что их не поймут. Поэтому в любовных отношениях им очень трудно открыться.

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