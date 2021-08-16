Четыре знака зодиака обожают делать покупки: стиль для них важнее всего
Шоппинг дает возможность отлично провести время, некоторые считают это медитацией. Есть люди, которые предпочитают посещать магазины для покупки только нужных вещей, а есть настоящие шоппоголики - они и дня не могут прожить без покупок.
Эксперты по звездам издания Оfficielles назвали четыре знака, которые обожают делать покупки. Узнайте, входите ли вы в список тех, кто может попасть в "зависимость" от шоппинга.
Овен
Уроженцы этого знака прирожденные шоппоголики. Когда наступает время распродаж, они первыми ждут перед магазином. Для них шоппинг - настоящее счастья. Они потратят кредитные деньги ради вещи, которая пришлась им по душе.
Лев
Рожденные под этим знаком в совершенстве овладевают искусством покупок. Они умело выбирают нужные вещи и знают, что им точно подойдет. Львы готовы пойти даже на конфликт, лишь бы купить желаемое.
Рак
Представители этого знака обожают покупки. Как только у них появляется свободное время и деньги, они без колебаний потратят все. Раки настоящие жертвы моды.
Телец
Рожденные под созвездием Тельца обожают ходить по магазинам. Они много работают, чтобы получить желаемое. И это хорошо, потому что могут быстро удовлетворить все свои желания. Им нравится выбирать себе интересные вещи.
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