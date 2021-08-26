Четыре знака зодиака ненавидят внимание: им удобнее оставаться в 'тени'

Некоторые люди любят быть в центре внимания и выступать на публике, в то время как для других общение – настоящий стресс. Они предпочитают быть в тени и избегают новых знакомств.

Астрологи издания Billie назвали четыре знака зодиака, которые ненавидят отличаться. Им намного комфортнее оставаться незамеченными.

Стрелец

Стрельцы живут не для других, а для себя, а поэтому делают то, что хотят. Им некомфортно, когда на них обращают слишком много внимания. Чтобы избежать пристальных взглядов, они могут использовать юмор.

Рыбы

Рыбы отличаются добротой и ценят внимание партнера, но в группах предпочитают быть более сдержанными. Иногда они чувствительны, но в "тени" им будет удобнее, чем на публике.

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Телец

Представители этого знака настоящие домоседы. Им сложно находиться в социуме и воспринимать окружающих. Тельцы иногда преодолевают свое нелюбовь к вниманию, когда затрагивают близкие им темы для разговора.

Дева

Уроженцы этого знака не любят выделяться. Эти часто сдержанные люди не боятся много работать, поэтому знают себе цену. Поскольку Девы не любят излишнего внимания, иногда им приходится преодолевать свои страхи, чтобы со временем открыться для близких.

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