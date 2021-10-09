Четыре знака зодиака ненавидят дисциплину и контроль: они настоящие бунтари

Знак зодиака может помочь понять многие черты характера. Есть люди, которые очень практичны и надежны, а есть настоящие бунтари, которые выступают против правил.

Астрологи издания Еlespectador назвали четыре самых непокорных знака зодиака. Люди, рожденные под этими знаками, обычно не следуют приказам и не поддерживают постоянный рабочий ритм.

Овен

Овны по натуре своенравные люди. Они любят поступать по-своему и не позволяют никому указывать им, как действовать или вести себя. Им не нравятся правила, и они будут избегать их, когда в них нет необходимости.

Стрелец

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Они очень недисциплинированы, когда дело доходит до следования чужим инструкциям. У них свой ритм, который они считают лучшим. Они будут бросать вызов авторитетным фигурам. Им нравится создавать среду, в которой соблюдаются их правила.

Близнецы

Близнецы делают много вещей одновременно. Из-за этого им трудно поддерживать постоянный ритм при выполнении задач. Кроме того, они редко выдерживают сроки. Им сложно придерживаться расписания, и они предпочитают работу с гибким графиком.

Водолей

Водолеям трудно подчиняться. Их недисциплинированность заключается в том, что они не доверяют методам других и предпочитают применять на практике то, что, как им известно, уже сработало.

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