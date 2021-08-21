Четыре знака зодиака не терпят ограничений: карантин – настоящее испытание для них

Для некоторых людей противоэпидемические мероприятия морально тяжелее пережить, чем другим. Особенные черты характера делают их очень уязвимыми.

Астрологи издания 24heures отметили четыре знака зодиака, которые не терпят ограничений. Им сложно даются такие перемены, они сказываются на их качестве жизни.

Дева

Рожденные под созвездием Девы довольно жесткие и с трудом приспосабливаются к постоянным изменениям, через которые они проходят после вспышки COVID-19. Новые правила, перемены в работе и в окружении: все это вызывает настоящее чувство незащищенности и гнева у Дев, которые любят порядок и повседневную рутину.

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Рыбы

Рыбы особенно чувствительны и склонны поглощать энергию вокруг себя. Они все принимают близко к сердцу и с трудом переживают перемены. Представители этого знака также легко впадают в негатив.

Лев

Уроженцы этого знака любят привлекать внимание других. Чтобы удовлетворить свою потребность в восхищении ими, Львы будут делиться фотографиями в социальных сетях. Они сделают все возможное, чтобы оставаться интересными для других, несмотря на пандемию.

Близнецы

Вспыльчивые Близнецы с трудом выдерживают навязанное дистанцирование. Они любят видеться с друзьями, поболтать за хорошей едой. Поэтому они будут пользоваться социальными сетями, чтобы оставаться на связи со своими близкими.

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