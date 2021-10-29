Четыре знака зодиака не спешат заключать брак: хотят сначала проверить чувства

Есть люди, которые мечтают о свадьбе и ждут не дождутся этого дня в своей жизни. Но есть те, которые боятся такого шага и тщательно относятся к выбору партнера.

Эксперты по звездам издания Рinkvilla назвали четыре знака зодиака, которые не спешат заключать брак. Им важно сначала проверить чувства.

Дева

У представителей этого знака очень высокие стандарты. Они никогда не соглашаются на меньшее и не испытывают особого восторга от свадьбы, поскольку никто не сможет оправдать их ожидания и стандарты.

Скорпион

Уроженцам этого знака не свойственно говорить то, что у них на уме. Эта привычка заставляет их бояться заключать брак, ведь придется показать истинное лицо.

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Стрелец

Авантюрные Стрельцы не допускают в своей жизни негатива и ценят свободу. Они считают, что брак сопряжен с множеством обязанностей, поэтому перед решительным шагом хотят проверить чувства.

Рыбы

Рыбам нелегко строить отношения с людьми, поэтому они не очень стремятся заключить брак. Они уверены, что спутник жизни не сможет понять их образ мышления.

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