Четыре знака зодиака не склонны проявлять эмоции: романтика и страсть им чужды

Некоторые люди наделены харизмой, обаянием и чувственностью, которые, как магнит, притягивают внимание другого пола. Однако есть те, кто менее страстны.

Астрологи издания Ultimora отметили четыре знака зодиака, которые не склонны проявлять эмоции. Они скрывают свои чувства, а романтика и страсть им чужды.

Рак

Непредсказуемые и капризные Раки имеют практическую натуру и вряд ли позволят себе руководствоваться инстинктом и страстью. Однако их мысли направлены на достижение гармонии в паре.

Водолей

Представители этого знака наименее страстны, поскольку для них важно духовное понимание. Водолеи позволяют себе расслабиться, если их партнер соответствует идеалу.

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Козерог

Прагматичные, амбициозные Козероги предпочитают всегда держаться на расстоянии. Они подозрительны и склонны испытывать своего партнера, особенно, чтобы проверить степень верности и лояльности.

Дева

Тревожные люди этого знака склонны драматизировать в неожиданных ситуациях. Для них все должно контролироваться и измеряться, они прекрасные планировщики и склонны искать партнера, который сможет успокоить их.

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