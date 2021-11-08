Четыре знака зодиака могут попасть в неприятности: гороскоп на 8-14 ноября
Скорпионы могут разочароваться, когда будут бороться за справедливость, а Водолеев будут преследовать недобрые предчувствия. Львы и Рыбы, в свою очередь, встретятся со страхом неизвестности.
Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломко эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро на 8-14 ноября. Детальнее читайте дальше.
Лев
Вы сейчас не можете видеть ясно этот мир, поскольку не знаете всех деталей, и это вызывает страх, ведь как-то жутко двигаться вслепую в тумане, где за каждым кустом может притаиться неизвестно что, особенно когда вы склонны преувеличивать.
Скорпион
Сейчас не стоит слишком сильно размахивать руками и бороться за справедливость, ведь силы могут быть неравными и у вас больше шансов получить сокрушительное поражение, а с ним и глубокое разочарование.
Водолей
Целую неделю вас могут преследовать разные подсказки и сны, и ощущения от этого будут нехорошие. Конечно, к подсознанию нужно прислушиваться, но различать, где там предсказания, а где вылезают ваши страхи и с ними нужно что-то делать.
Рыбы
Сейчас вы прощаетесь со старой и привычной жизнью, и это вызывает не радость и светлые предчувствия, а печаль, поскольку старая жизнь была довольно уютной, а вот то, что вас ждет впереди - тревогу, поскольку неизвестно, что там, за горизонтом.
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