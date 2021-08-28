Четыре знака зодиака могут легко разбогатеть: их любит удача

Для достижения достатка в жизни требуется нечто большее, чем просто рождение в определенный день в году. Тем не менее звезды могут помочь вам получить деньги.

Астрологи издания Мariefrance назвали четыре знака зодиака, которым может повезти в финансовой сфере. Согласно астрологии, ваши шансы разбогатеть выше, если вы Телец, Козерог, Дева или Весы.

По данным астрологов, энергия знаков Земли (Телец, Козерог, Дева) связана с деньгами, материальным миром и прагматизмом. Чаще всего людей этого знака описывают как организованных, строгих, амбициозных и трудолюбивых. Эти все качества необходимы для ведения продуктивной и прибыльной деятельности.

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Кроме, того, согласно исследованию, которое провел американский журнал Business Insider, в 2019 году больше всего миллиардеров было рожденных под знаком Весов. Астрологи отмечают, что это неудивительно, ведь правящая планета Весов – Венера, богиня денег и роскоши. Кроме того, этот воздушный знак известен своей дипломатичностью и кокетливостью, что может сослужить ему хорошую службу, когда дело доходит до деловых отношений и переговоров.

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