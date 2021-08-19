Четыре знака зодиака любят тратить деньги: они живут сегодняшним днем
У всех нас разный характер и темперамент. Кто-то настоящий транжира, а некоторые наоборот предпочитают копить деньги.
Астрологи издания Meteocity отметили четыре знака зодиака, которые любят тратить деньги. Они не думают о завтрашнем дне.
Овен
Энергичные и беззаботные Овны предпочитают наслаждаться всеми удовольствиями, которые может предложить жизнь. Их импульсивность и необдуманно принятые решения могут навредить кошельку. Они любят тратить без счета и рисковать, особенно, когда дело касается денег.
Рак
Капризные и вспыльчивые Раки имеют привычку обижаться, когда не получают желаемого. Они не очень привязаны к материальным вещам, но склонны тратить деньги, чтобы заполнить свою неуверенность и сомнения. Поэтому мало беспокоятся о потраченном бюджете.
Скорпион
Представители этого знака склонны к транжирству. Они знают, как ограничить себя, чтобы чувствовать безопасность, но формируют чувство уверенности в себе благодаря совершенным покупкам.
Близнецы
Рожденные под этим знаком могут потратить все свои финансы. Слишком большие траты успокаивают их. Близнецы любят чувствовать, что они заключили хорошую сделку. Периоды распродаж - это их время. Но настаивать на снижении цены они не будут.
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