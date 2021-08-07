Четыре знака зодиака любят поспать: ранний подъем для них - пытка

Некоторые люди чувствуют усталость гораздо чаще, чем другие. Вы когда-нибудь думали, что ваш знак зодиака может иметь какое-то отношение к вашему сну?

Астрологи издания salutbonjour назвали 4 знака зодиакального круга, которые любят поспать. Им очень тяжело даются ранние подъемы.

Телец

Телец - это знак, который часто засыпает днем, и ему будет сложно работать продуктивно без нормального сна. И даже за 7-8 часов ночью он не высыпается. Поэтому для этого знака необходим дневной сон.

Стрелец

У этого знака очень чувствительные биологические часы. Стоит лишь немного нарушить распорядок дня, и Стрелец обнаруживает, что совершенно потерян и устал. Лучшее для Стрельца - придерживаться своего ритма.

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Рак

Этот знак особенно любит поздно вставать, что создает порочный круг. Раку будет трудно заснуть ночью, а когда дело доходит до раннего подъема, это совершенно контрпродуктивно. Для этого знака тоже кстати сон в течение дня.

Овен

Знак Овен любит участвовать в праздничных вечеринках и посещать вечерние мероприятия. Он будет первым, кто пойдет в ночной клуб. Из-за таких пристрастий Овны и не высыпаются.

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