Под жестким прицелом Сатурна и Урана - планет, создающих напряжение для здоровья – будут находиться Тельцы, Львы, Водолеи и Скорпионы. Представители этих знаков будут ощущать давящие силы, которые рекомендуется трансформировать в физическую активность, чтобы выдержать этот силовой поток.

Для этого полезно заняться физическими практиками, йогой, цигун, да и просто физкультурой. Иначе периодами будет ощущаться нехватка сил, депрессии, повышенная утомляемость. Обратить внимание на опорно-двигательный аппарат, суставы, зубы, сердцечно-сосудистую и нервную систему – эти органы наиболее уязвимы в этом году у представителей этих знаков.

Причем, труднее всего будет Львам. Львам нужно остерегаться инфекционных заболеваний и заболеваний, связанных с нервным перенапряжением. Для укрепления здоровья нужно больше внимания уделять своей энергетике и душевному состоянию.

Легче всего будет Водолеям: им главное вписаться в мощный ритм этого года, кроме Водолеев, рожденных 28 января - 3 февраля. Для таких нужен контроль за своим состоянием, проводить оздоровительную профилактику, не рисковать и не впускаться в авантюры.

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