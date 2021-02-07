В предпраздничную неделю с 8 по 14 февраля у многих знаков зодиака активизируется личная сфера и везение будут касаться в том числе и отношений. Но кому-то повезет и со славой, и с подарками, и с новыми интересными предложениями.

Таролог и прогнозистОльга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL назвала четыре знака зодиака, которым повезет с 8 февраля.

Дева

Будете чувствовать себя на седьмом небе от счастья и от осознания того, что жизнь, особенно личная, бурлит, что рядом любимые, сторонники, близкие – это уже кому какие люди рядом нужны. И все они признаются в любви, задаривают подарками, исполняют желания и вообще, превращают жизнь в сказку.

Скорпион

Также будет везти в любви, потому что сами чувствуете себя влюбленными, и в вас кто-то влюблен – разве это не счастье?! И вся неделя может пройти в этой романтической атмосфере, когда каждый день – какие-то приятные сюрпризы и получаете, и дарите взамен, для того, чтобы дать как можно больше наслаждения своим любимым.

Стрелец

Внезапно можете попасть в центр внимания, в новости или на телевидение, получить свою порцию славы, которая впоследствии приводит к улучшению жизни, в том числе и материальных выгод. Благодаря смелости, а может даже безрассудности, Стрелец отстаивает справедливость и таки получает ее.

Рыбы

Повезет с прекрасной возможностью улучшить свою жизнь, в том числе и материальный статус из-за того, что можете получить интересные предложения по работе. А может кто-то предложит или бизнес открыть, или возглавить какой-то проект, взяв на себя ту скучную работу, которую Рыбы не любят выполнять и придав им больше смелости.

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