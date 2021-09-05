Четыре знака зодиака, которым повезет с 6 сентября

С 6 по 12 сентября больше других будет везти четырем знакам зодиака – все семь дней фортуна будет на их стороне. Так, Овны и Скорпионы могут разбогатеть, Раки прославиться, а Водолеи будут просто получать удовольствие от жизни.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz рассказала, какие позитивные события будут происходить у представителей этих знаков на неделе.

Овен

Наблюдается значительный приток средств и возможностей их заработать. К вам поступают значительные суммы, причем, как за ранее проделанную работу, так и за счет будущих платежей, то есть авансы и предоплаты за ваши товары или услуги.

Рак

Вы становитесь все более популярными и знаменитыми, поднимаетесь на еще более высокий уровень, еще и людей ведете за собой, показывая им верный путь, может, не слишком легкий, но все же успешный. Словом, вы приобретаете победы одна за другой.

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Скорпион

Вас засыпают деньгами. Возможно, вы попали на золотую жилу или начали какой-то очень удачный бизнес, который сейчас как раз и приносит вам значительные деньги. А может, у вас очень денежные родственники, которые решили поделиться с вами средствами.

Водолей

Неделя, когда можно немного и отдохнуть, а не заниматься различными неотложными вопросами, вам захочется в этот период тихо кайфнуть, возможно, взять отпуск на бархатный сезон и поехать к морю.

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