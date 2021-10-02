Четыре знака зодиака, которым повезет с 4 октября
На неделе с 4 по 10 октября четырем знакам зодиака будет везти больше других. Скорпионы будут получать много денег, Тельцы окунутся в любовь, а Рыбы посвятят время себе и будут чувствовать себя счастливыми.
Тарологи и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz рассказала, на чьей стороне еще будет формуна в начале октября.
Овен
Сейчас у вас есть все поводы собой гордиться, ведь на этой неделе целей вы достигаете, собственный план побед выполняете, препятствия ловко преодолеваете, еще и соперников легко обходите. Так почему бы себя не похвалить?
Телец
Будет везти в любви, ведь у вас сейчас может начаться один из самых невероятных романов в вашей жизни. Не каждому везет познать любовь и быть вместе с человеком, который вас понимает с полувзгляда, поэтому не упустите этот шанс.
Скорпион
Деньги, которые вы сейчас получаете от ваших родных или близких, будут значительными, приятными и неожиданными. Впрочем, вы уже знаете, куда их потратить, чтобы получить и радость, и пользу. И возможно, это будет что-то для дома. А может и само жилье?
Рыбы
К счастью, у вас наконец выдался период, когда вы можете посвятить время себе, почувствовать себя почти счастливыми, отдохнуть и расслабиться, заняться теми делами и увлечениями, которые уже длительное время откладывали.
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