Четыре знака зодиака, которым повезет с 27 сентября

На неделе с 27 сентября Тельцов ждет настоящая "минута славы" – для них пришло время заявить о себе и стать специалистом, к которому прислушиваются. В то же время Львы легко будут справляться со всеми направлениями, а Скорпионы реализуют все запланированное.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz рассказала, каким еще знакам зодиака будет везти до 3 октября. Кому фортуна поможет еще и заработать денег, читайте дальше.

Телец

Вы становитесь более известными и популярными, к вашим словам прислушиваются, ваш опыт подражают, и на этом можно заработать еще и немного денег, так как все ваши умения и знания очень хорошо монетизируются.

Лев

Сейчас вы легко успеваете справиться с различными направлениями – и в деятельности успешные, и в учебе, и в личной жизни, и в увлечениях – впереди планеты всей. И на все у вас хватает сил и упорства.

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Скорпион

На этой неделе очень легко и быстро реализуются те идеи, которые вы долгое время разрабатывали, поскольку вы можете найти поддержку в лице компаньона, найти деньги или инвестора, а может кто-то захочет выступить и в роли мецената и даст вам деньги просто так.

Козерог

Нагрузка на вас на этой неделе значительно увеличивается, но и результат вы получите замечательный. Поэтому надо быть готовыми, что работы будет много, но потом вы получите настоящий успех и даже триумф.

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