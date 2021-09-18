Четыре знака зодиака, которым повезет с 20 сентября

С понедельника, 20 сентября, и до конца недели фортуна будет улыбаться четырем знакам зодиака – им будет везти и в карьере, и в личной жизни. В частности, Девы могут попасть на вершину славы, а Раки и Рыбы – получить много денег.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz назвала главных счастливчиков недели. Кто получит то, о чем мечтал, читайте дальше.

Близнецы

Фортуна вам таки улыбается – вы имеете на этой неделе высокие результаты в своей работе, завоевываете признание, ну и как следствие – замечательные финансовые результаты, популярность и уважение других людей.

Рак

Появляются действительно большие деньги – вы сейчас можете заработать очень приличную сумму, так как не ждете у моря погоды, а все время движетесь, ставите себе новые цели, создаете проекты, реализуете интересные задумки – вот и есть результат.

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Дева

Есть шанс попасть на вершину славы, достичь того уровня, о котором вы мечтали. И оказаться среди высшего света, известных людей. Как вас туда занесет – это ваши проблемы, сумейте воспользоваться этим шансом, чтобы продержаться там как можно дольше.

Козерог

На этой неделе ваша карьера пойдет вверх – можете занять перспективную должность. И это будет очень желательнное событие, о котором вы мечтали уже длительное время. Поэтому не забудьте отметить, чтобы и себя наградить и запомнить это надолго.

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