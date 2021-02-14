Четыре знака зодиака, которым повезет с 15 февраля

На неделе с 15 по 21 февраля больше других будет везти четырем знакам зодиака.

Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала таролог и прогнозист Ольга Соломка. По ее словам, больше всего по всем направлениям повезет Ракам, потому что им будет удаваться все, за что бы они ни брались.

Создается впечатление, что где-то наверху кто-то ими всерьез занимается, потому что в последнее время все обстоятельства складываются в их пользу. И они получают все, о чем может только мечтать человек – любовь, деньги, признание.

Самые счастливые в любви – Скорпионы, потому что даже по завершению романтичного праздника, любовь их не оставляет и они продолжают пребывать в эйфории от чувств, и от того, что им отвечают взаимностью. Романтические приключения им гарантированы, и они от этого получают безумное удовольствие.

А Водолеев завалят подарками. И это будет неожиданно и очень приятно, тем более, что подарки будут значительными и от близких людей. Впрочем, это может быть просто праздник, неожиданно подаренное друзьями и семьей.

Рыбы также будут что-то весело праздновать, или готовиться к празднику и находиться в очень хорошем приподнятом настроении, что будет способствовать и повышенной работоспособности, и удачи во всех их делах. Впрочем, подходят их дни рождения, и можно уже составлять списки гостей, блюд и подарков.

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