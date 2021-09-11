Четыре знака зодиака, которым повезет с 13 сентября

На неделе с 13 сентября настоящими счастливчиками будут четыре знака зодиака: Дев ждут безумная страсть и любовь, Козероги могут значительно улучшить свое финансовое состояние, а Скорпионы с понедельника будут срывать овации и получать победы.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz рассказала, кому еще повезет с 13 до 19 сентября. Кто будет вдохновлять других и изменять мир, читайте дальше.

Дева

Ваша любовная история на этой неделе будет безумной. Вы сейчас погружаетесь в любовь, страсть накрывает вас с головой и это будет настолько впечатляющим событием, что все вокруг будут поражены силой ваших чувств.

Скорпион

На этой неделе вы срываете овации, ведь очень мощно вырываетесь вперед и вверх, и получаете неистовый восторг пораженной публики. В каком-то деле вы получаете победу, и это может стать началом новой успешной истории.

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Стрелец

Ощущение семейного единения придаст вам на этой неделе сил, ведь осознание того, что за вами – мощная сила и надежная стена из вашего родного и близкого окружения, вдохновляет вас идти вперед и менять этот мир.

Козерог

Финансовое состояние улучшается, на горизонте все светает, и вы уже можете себе позволить какие-то шикарные вещи, чтобы потешить свое самолюбие и побаловать душу и тело более ценными изысками.

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