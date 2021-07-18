Четыре знака зодиака, которым не повезет с 19 июля: кому придется бороться

С 19 июля Тельцам придется постоянно спорить и доказывать свою правоту, а Весы загрустят по непонятным причинам. В то же время Львы рискуют попасть в тупик, а Водолеев могут обмануть.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка назвала OBOZREVATEL четыре знака, которым не повезет на неделе с 19 по 25 июля. К чему готовиться – читайте дальше.

Телец

Вы целую неделю с кем-то спорите, отбиваетесь, доказываете свою правоту, подбираете аргументы, словом, сражаетесь в то время, когда хочется просто полежать и ничего не делать. А здесь приходится не просто напрягаться, но и кулаками махать.

Лев

Что бы вы сейчас ни делали, куда бы ни потыкались – каждое ваше движение блокируется, вы попадаете в тупик и результатом, конечно, недовольны, и это будет буквально безысходность. Возможно, просто надо переждать этот период.

Весы

Вам может стать печально, и вы сами не поймете от чего. Подумайте о том, что вы теряете, с чем или с кем подсознательно прощаетесь. Стоит разобраться с этим состоянием, чтобы оно не длилось слишком долго и не портило вам жизнь.

Водолей

Вам могут встретиться не слишком честные работодатели, много вам обещать, требовать от вас полностью выкладываться, а вот оплачивать свои прихоти не будут торопиться. Могут или совсем мало заплатить, или вовсе "кинуть".

Как сообщал OBOZREVATEL:

астролог назвала самый смелый знак зодиака. Он является наиболее отважным и решительным.

Среди двенадцати знаков зодиака особенно выделяются три, которые считаются наиболее общительными. Они всегда подберут нужные слова для приятного общения.

А вот два знака зодиака выступают категорически против брака, боясь потерять свободу. Их танком не загонишь под венец.

Кроме того, три знака зодиака являются наиболее вспыльчивыми. Они могут устроить скандал на ровном месте, не стесняясь эмоций и выражений.

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