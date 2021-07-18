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Четыре знака зодиака, которым не повезет с 19 июля: кому придется бороться

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С 19 июля Тельцам придется постоянно спорить и доказывать свою правоту, а Весы загрустят по непонятным причинам. В то же время Львы рискуют попасть в тупик, а Водолеев могут обмануть.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка назвала OBOZREVATEL четыре знака, которым не повезет на неделе с 19 по 25 июля. К чему готовиться – читайте дальше.

Телец

Вы целую неделю с кем-то спорите, отбиваетесь, доказываете свою правоту, подбираете аргументы, словом, сражаетесь в то время, когда хочется просто полежать и ничего не делать. А здесь приходится не просто напрягаться, но и кулаками махать.

Лев

Что бы вы сейчас ни делали, куда бы ни потыкались – каждое ваше движение блокируется, вы попадаете в тупик и результатом, конечно, недовольны, и это будет буквально безысходность. Возможно, просто надо переждать этот период.

Весы

Вам может стать печально, и вы сами не поймете от чего. Подумайте о том, что вы теряете, с чем или с кем подсознательно прощаетесь. Стоит разобраться с этим состоянием, чтобы оно не длилось слишком долго и не портило вам жизнь.

Водолей

Вам могут встретиться не слишком честные работодатели, много вам обещать, требовать от вас полностью выкладываться, а вот оплачивать свои прихоти не будут торопиться. Могут или совсем мало заплатить, или вовсе "кинуть".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Место
Украина
Тег
Гороскопы
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