Четыре знака зодиака, которым не повезет до 29 августа

С понедельника, 23 августа, четырем знакам зодиака грозит невезение в различных сферах жизни. В частности, Львов ждет состояние тревоги и тяжелый откровенный разговор, а Дев – финансовые проблемы. В то же время Стрельцы испытывают давление, а Водолеям придется много работать.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz назвала четыре знака зодиака, которые будут неудачниками недели с 23 по 29 августа. Кому придется тратить силы для решения проблем, читайте дальше.

Лев

Ваш партнер сейчас склонен что-то недоговаривать, очень туманно выражаться, и это будет вас вгонять в состояние тревоги. И вместо того, чтобы все замалчивать и терпеть, вам лучше вывести на откровенный разговор и поставить все точки над i.

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Дева

Финансовые проблемы возникают во всей красе. И это может быть как обычная забывчивость, когда вы теряете или забываете кошелек, так и мошенничество или ограбление. Поэтому будьте особенно осторожны и внимательны именно по всем делам, которые касаются денег.

Стрелец

Вас давят со всех сторон, требуя что-то сделать, или наоборот, не делать. И это будет довольно невыносимо – терпеть эти требования, особенно, когда вы ничего не можете сделать. Возможно, единственный выход – убежать и от давления, и от этого выбора.

Водолей

Вы склонны сейчас очень перерабатывать, потому что на вас свалится всего много, да еще и нервничать немало. Неудивительно, что потом захочется как-то слишком расслабиться, может, даже чем-то радикальным и запрещенным, что негативно влияет на здоровье.

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