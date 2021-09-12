Четыре знака зодиака, которым не повезет до 19 сентября

На неделе с 13 по 19 сентября у Овнов могут возникнуть проблемы и общее настроение будет снижено, Тельцам придется отстаивать свои права, а у Раков будет не хватать денег.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz рассказала, каким знакам зодиака не будет везти на неделе. У кого будет разваливаться жизнь, а у кого будет расти тревожность, читайте дальше.

Овен

Из-за каких-то потерь или их опасности настроение у вас на этой неделе будет не очень возвышенным, и общий тонус также не на высоте. Кто-то будет пытаться влезать в ваши дела, наводить там порядок по своему усмотрению.

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Телец

Та деятельность, которой вы занимаетесь, потребует усиленного внимания, ведь вас будут пытаться как-то придавить, подвинуть подальше или вообще устранить. И придется прилагать усилия, чтобы отстоять себя, свою должность или полномочия.

Рак

Финансовые проблемы время от времени застают всех. Сейчас – ваша очередь жаловаться и наблюдать за тем, как исчезают деньги, уменьшается или вовсе прекращается финансирование, снижается самооценка и растет тревожность.

Водолей

Вы можете на этой неделе наблюдать за тем, как разваливается какая-то часть вашей жизни или то, над чем вы работали. Но сделать с этим вы ничего не сможете, остается только смотреть и надеяться, что в дальнейшем будет лучше.

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