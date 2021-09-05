Четыре знака зодиака, которым не повезет до 12 сентября

На неделе до 12 сентября у Львов будут разваливаться важные проекты и им посоветовали отменить все грандиозное, а Девы могут оказаться в ловушке мошенников. В то же время Козерогов настигнут финансовые проблемы, а на Рыб будут ждать острые споры.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz рассказала, к чему еще готовиться четырем знакам зодиака, которым не повезет на неделе с 6 по 12 сентября.

Лев

Любые дороги и другие долговременные проекты лучше не планировать, поскольку все разваливается и отменяется чуть ли не в последний момент, что не будет способствовать вашему хорошему настроению. Поэтому пока отмените все грандиозное, чтобы окончательно не разочароваться.

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Дева

Мошенники не спят, поэтому вы на этой неделе можете оказаться в их хитрых сетях, даже если считаете себя очень умными. Поэтому сейчас особенно держаться подальше от различных мутных предложений, особенно таких, где обещают много денег.

Козерог

Финансовые проблемы преследуют целую неделю, вы пытаетесь перекрывать их, но денег все равно на все не хватает. И приходится задуматься над тем, а не стоит ли как-то пересмотреть старые схемы заработка, которые, очевидно, уже не срабатывают.

Рыбы

Возможны ссоры из-за различия во взглядах, а еще из-за того, что у вас будет повышенный эмоциональный тон и вы резко реагируете на любые раздражители и на оппонентов, имеющих другую точку зрения. Следовательно, не исключены острые споры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в любовной сфере в сентябре повезет многим знакам зодиака – у Овнов отношения выйдут на новый уровень, а Раки будут получать много предложений.