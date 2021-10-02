Четыре знака зодиака, которым не повезет до 10 октября

До 10 октября у Дев могут возникнуть проблемы с деньгами, а Стрельцы будут находиться в растерянности и отчаяния. В то же время Весы могут столкнуться с соблазнами, которые повредят их репутации и здоровью.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz назвала четыре знака зодиака, кому не повезет на неделе с 4 по 11 октября.

Дева

Все банально: денег нет именно тогда, когда они очень нужны, причем, их в них будете нуждаться немало, и вы целую неделю занимаетесь тем, что разрабатываете способы их получения. А это будет достаточно проблематично.

Весы

Искушения, которые будут подстерегать вас на каждом шагу, могут быть достаточно невинными, а могут случаться и довольно серьезные, способные вам навредить. Да еще и будут встречаться люди, которые будут вас подстрекать на различные не слишком праведные дела.

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Стрелец

Вы не понимаете, что происходит в вашей жизни, у вас нет всей информации и поэтому вы находитесь в растерянности и тревоге, потому что не знаете, у кого в это смутное время можно искать поддержки, а кто может и усилить ваш страх.

Козерог

Вам очень скучно от того, что вы видите вокруг себя, просто какое-то физическое неприятие, которое вызывает уже физические реакции тела. И вы можете до поры до времени все это терпеть, а потом хлопнуть дверью и уйти.

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