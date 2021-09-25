Четыре знака зодиака, которым не будет везти до 3 октября

Четырем знакам зодиака на неделе с 27 сентября по 3 октября будет не слишком везти во многих аспектах. У Стрельцов могут возникнуть проблемы с финансами, а Водолеи могут окунуться в депрессию – будет много печали и тоски.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz рассказала, к чему готовиться представителям четырех знаков и как избежать больших проблем.

Рак

Кто-то или что-то связывает вас, не дает расправить плечи и свободно передвигаться. Такие ограничения имеют на вас большое влияние, поскольку вы привыкли поступать так, как хочется, но причиной такого ограничения может быть и собственная инициатива.

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Стрелец

Может возникнуть вопрос денег, причем остро и внезапно, ведь вам срочно понадобятся деньги, и вам их будет довольно проблематично достать. И относительно будущих поступлений могут быть сомнения.

Водолей

Будет много грусти и даже тоски, не очень хорошо на душе, вы сосредоточены на каких-то не очень радостных мыслях, целыми днями, а может и по ночам, их осмысливаете и не можете больше ничем другим заниматься.

Рыбы

Нервы у вас сейчас напряжены, вы не можете адекватно воспринимать реальность, чувствуете все очень остро, поэтому любое недоразумение может перерасти в серьезный конфликт почти со всем окружением.

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