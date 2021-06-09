Четыре знака зодиака, которые могут столкнуться с трудностями в день солнечного затмения

10 июня завершится коридор летних затмений. Итоговым событием станет редкое кольцеобразное солнечное затмение. Оно грозит неприятностями Ракам, Девам, Скорпионам и Рыбам.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL назвала представителей тех созвездий, которые вероятнее других столкнутся с неприятными событиями в день солнечного затмения.

Знаки, которым не повезет

Рак

Следует быть осторожнее в общении, подбирать более взвешенные слова, ибо велика вероятность, что высказывания и намерения неправильно истолкуют, и из-за этих недоразумений можно достаточно серьезно поссориться.

Дева

Предвидится не очень ресурсный день. Возможна бессонница, а затем и вообще какая-то вялость, непонятное состояние слабости. Вероятны проблемы с деньгами: вероятны крупные расходы.

Скорпион

Физическое состояние может быть не на лучшем уровне: проблемы с давлением, головой, слабость, эмоциональная нестабильность. Могут накатить какие-то непонятные грусть и тоска. Поэтому не планируйте какой-либо бурной деятельности, больше отдыхайте.

Рыбы

Остановите работу, не обращайте внимание на все заботы. Если есть такая возможность – возьмите выходной, потому что это именно тот день, когда стоит побыть в тишине и размышлениях, поискать смысл жизни и понять для чего все это вам.

Чем опасно кольцеобразное солнечное затмение 10 июня

Это явление приведет к упадку сил. В особенности потому, что увеличится риск конфликтов и ссор. Управлять эмоциями станет очень сложно, как и не реагировать на различные провокации. В этот день нужно постараться абстрагироваться и меньше переживать. Также важно 10 июня не предаваться вредным привычкам и отказаться от тяжело усваиваемых блюд. И желательно меньше нагружать тело спортом, больше отдыхать. Все хорошо в меру.

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