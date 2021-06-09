Четыре знака зодиака, которые могут столкнуться с трудностями в день солнечного затмения

10 июня завершится коридор летних затмений. Итоговым событием станет редкое кольцеобразное солнечное затмение. Оно грозит неприятностями Ракам, Девам, Скорпионам и Рыбам.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL назвала представителей тех созвездий, которые вероятнее других столкнутся с неприятными событиями в день солнечного затмения.
Знаки, которым не повезет
Рак
Следует быть осторожнее в общении, подбирать более взвешенные слова, ибо велика вероятность, что высказывания и намерения неправильно истолкуют, и из-за этих недоразумений можно достаточно серьезно поссориться.
Дева
Предвидится не очень ресурсный день. Возможна бессонница, а затем и вообще какая-то вялость, непонятное состояние слабости. Вероятны проблемы с деньгами: вероятны крупные расходы.
Скорпион
Физическое состояние может быть не на лучшем уровне: проблемы с давлением, головой, слабость, эмоциональная нестабильность. Могут накатить какие-то непонятные грусть и тоска. Поэтому не планируйте какой-либо бурной деятельности, больше отдыхайте.
Рыбы
Остановите работу, не обращайте внимание на все заботы. Если есть такая возможность – возьмите выходной, потому что это именно тот день, когда стоит побыть в тишине и размышлениях, поискать смысл жизни и понять для чего все это вам.
Чем опасно кольцеобразное солнечное затмение 10 июня
Это явление приведет к упадку сил. В особенности потому, что увеличится риск конфликтов и ссор. Управлять эмоциями станет очень сложно, как и не реагировать на различные провокации. В этот день нужно постараться абстрагироваться и меньше переживать. Также важно 10 июня не предаваться вредным привычкам и отказаться от тяжело усваиваемых блюд. И желательно меньше нагружать тело спортом, больше отдыхать. Все хорошо в меру.
Как сообщал OBOZREVATEL:
астролог Хаял Алекперов назвал главных везунчиков июня.
Гороскоп здоровья на 2021 год: каким знакам зодиака стоит позаботиться о своем организме и на что обратить внимание.
Подробный гороскоп на месяц: что ждет в июне все знаки зодиака.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Солнечное затмение" на OBOZREVATEL.