Четыре знака зодиака часто разбивают сердца других: могут не оправдать ожиданий

Любовь – это волшебное чувство. Оно дарит счастье или боль и часто заставляет нас по-другому взглянуть на себя и получить новый опыт.

Астрологи издания Рoresto назвали четыре знака зодиака, которые часто разбивают сердца других. Они могут разочаровать и не оправдать надежд партнера.

Стрелец

Рожденные под этим знаком зодиака имеют страстный характер. Они очень внимательны, легко вызывают доверие и ценят близких. В отношениях Стрельцы смелы, свободны, всегда проявляют заботу. Их недостаток заключается в том, что они бывают агрессивны и часто усложняют ситуацию.

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Близнецы

Близнецы легко могут обидеть тех, кто их любит. Они эгоцентричны, часто ставят свои интересы выше интересов всех остальных. Двойственность делает их склонными к очень быстрой смене интересов, их считают довольно противоречивыми людьми.

Дева

Представители этого знака имеют сдержанный характер. Они очень осторожны, поэтому иногда могут казаться холодными людьми. Им сложно создать близкие отношения, потому что они боятся быть увлеченными своими чувствами. У них в приоритете - добиться идеальной жизни. Девы перестают общаться с теми, кто не помогает им в достижении их целей.

Лев

Уроженцы этого знака - уверенные в себе люди, излучающие силу, уверенность и жизнерадостность. Их худшее качество проявляется во лжи. Если они не совсем уверены, что встретили человека своей жизни, сразу убегают от обязательств.

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