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Четыре знака, которым повезет со 2 августа

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На неделе со 2 августа у Весов откроется окно возможностей в карьере – они будут больше зарабатывать и могут получить повышение, а Дев ждет настоящее международное признание. В то же время Стрельцы и Тельцы в эти дни попадут в "окно везений".

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz назвала четыре знака зодиака, которым будет очень везти на неделе до 8 августа.

Телец

У вас тут намечается одна из лучших недель этого лета, ведь и компания у вас будет веселая, и настроение отличное, и куча интересных приключений, которые принесут вам невероятные впечатления и удовольствие. А деньги на все это у вас найдутся.

Дева

Вас ожидает, ни много ни мало, а международное признание. Наконец ваше трудолюбие и усердие дают свои плоды и вы получаете то, чего давно заслуживали – славу и деньги.

Весы

Сейчас отдых для вас не главное, ведь открывается окно профессиональных возможностей и предполагается карьерный рост, то есть эта неделя может вам принести новые возможности, новую должность, дополнительную ответственность и хорошие деньги.

Стрелец

Ряд различных счастливых моментов, которые случаются вам на этой неделе, наводит на мысль, что вы попали в коридор везений. Поэтому можете участвовать в конкурсах и лотереях и надеяться на выигрыш, так как вы сейчас – везунчик судьбы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Гороскопы Таро
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