Четыре знака, которым повезет со 2 августа

На неделе со 2 августа у Весов откроется окно возможностей в карьере – они будут больше зарабатывать и могут получить повышение, а Дев ждет настоящее международное признание. В то же время Стрельцы и Тельцы в эти дни попадут в "окно везений".

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz назвала четыре знака зодиака, которым будет очень везти на неделе до 8 августа.

Телец

У вас тут намечается одна из лучших недель этого лета, ведь и компания у вас будет веселая, и настроение отличное, и куча интересных приключений, которые принесут вам невероятные впечатления и удовольствие. А деньги на все это у вас найдутся.

Дева

Вас ожидает, ни много ни мало, а международное признание. Наконец ваше трудолюбие и усердие дают свои плоды и вы получаете то, чего давно заслуживали – славу и деньги.

Весы

Сейчас отдых для вас не главное, ведь открывается окно профессиональных возможностей и предполагается карьерный рост, то есть эта неделя может вам принести новые возможности, новую должность, дополнительную ответственность и хорошие деньги.

Стрелец

Ряд различных счастливых моментов, которые случаются вам на этой неделе, наводит на мысль, что вы попали в коридор везений. Поэтому можете участвовать в конкурсах и лотереях и надеяться на выигрыш, так как вы сейчас – везунчик судьбы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

три знака зодиака могут взлететь вверх по карьерной лестнице этим летом, поскольку имеют все шансы на повышение.

Астрологи назвали пять самых сильных духом знаков зодиака, которые всегда добиваются своего.

Также астрологи назвали пять главных эгоистов по знаку зодиака: ставят свои интересы на первое место.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!