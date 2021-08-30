Четыре знака, которым повезет с 30 августа

На неделе с 30 августа четырем знакам зодиака будет очень везти. Овнам могут предложить повышение, Рыбы получат какие-то награды за профессиональные достижения, а Раки продлят себе лето и будут отдыхать в спокойном и уютном месте.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz рассказала, кого из представителей зодиакального круга до 5 сентября постигнет удача.

Овен

Поскольку вы успешно справлялись со своей работой и хорошо себя зарекомендовали, то на этой неделе вам могут предложить повышение. Конечно, от вас зависит, принимать ли его, но такое случается не часто, поэтому ловите удачу за хвост, потому что это открывает для вас новые перспективы.

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Телец

Есть отличное настроение и хороший тонус, с радостью работаете и отзываетесь на любые инициативы и предложения, потому что вы хорошо отдохнули, набрались сил, вы готовы и горы свернуть, и новые концепции создать, и все законы природы поставить себе на службу.

Рак

Подвернется очень хорошая возможность продлить лето и отдохнуть, может даже за чужой счет

в очень спокойном и уютном месте, где можно и расслабиться, и получить квалифицированную помощь и консультации, какие профилактические или косметические процедуры.

Рыбы

В плане карьеры это очень удачная неделя, ведь вы отмечаете какие-то личные или групповые достижения, поднимаетесь на высшую ступень иерархии, получаете отличие, новую посуду, награды, а может интересную и престижную работу и празднуете это в кругу родных, коллег и друзей.

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