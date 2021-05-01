Четыре знака, которым будет очень везти с 3 мая

С понедельника, 3 мая, Рыбам удастся сделать безумный прорыв в жизни, а Тельцы и Овны поднимутся по карьерной лестнице и получат награды.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала, каким еще знакам будет везти на неделе с 3 по 9 мая.
Овен
Завершая определенный важный проект, на этой неделе вы получите больше уважения и авторитета. Так, задания будут сложными и объемными, но вы со всем этим хорошо справились, потому что есть большой опыт, а ныне получите еще и вознаграждение за достижение.
Телец
Благодаря вашему умению напряженно работать, на этой неделе вы уверенно и легко поднимаетесь и карьерной лестнице, и по социальному лифту. К счастью, все ваши усилия очень щедро вознаграждаются, и не только на словах.
Водолей
Разве это не чудо – быть довольным от жизни, имея все необходимое и не претендуя на все богатства мира. Сейчас вы больше отдыхаете и наслаждаясь даже самим фактом своего существования.
Рыбы
Вам удается осуществить безумный прорыв и сделать то, что к чему давно уже стремились, словом, выйти на новый уровень, возможно, даже на международную арену. И, конечно же, отпраздновать все эти достижения в кругу родных и друзей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
астролог Юлия Погорельченко назвала самые неудачные дни мая – они будут совпадать с периодами, когда спутник Земли не перешел в следующий знак зодиака.
В мае ожидается переход Сатурна в ретроградное движение, астролог рассказала, как уберечься.
Астрологи назвали три знака зодиака, которые обязательно выйдут замуж в 2021 году.
В 2021 году Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.
Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021 год. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.
В то же время финансовые проблемы будут толкать украинцев к протестам, которые могут привести к роспуску Рады, смене правительства или новым выборам.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Астрологический прогноз" на OBOZREVATEL.