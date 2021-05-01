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Четыре знака, которым будет очень везти с 3 мая

3.3т
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С понедельника, 3 мая, Рыбам удастся сделать безумный прорыв в жизни, а Тельцы и Овны поднимутся по карьерной лестнице и получат награды.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала, каким еще знакам будет везти на неделе с 3 по 9 мая.

Овен

Завершая определенный важный проект, на этой неделе вы получите больше уважения и авторитета. Так, задания будут сложными и объемными, но вы со всем этим хорошо справились, потому что есть большой опыт, а ныне получите еще и вознаграждение за достижение.

Телец

Благодаря вашему умению напряженно работать, на этой неделе вы уверенно и легко поднимаетесь и карьерной лестнице, и по социальному лифту. К счастью, все ваши усилия очень щедро вознаграждаются, и не только на словах.

Водолей

Разве это не чудо – быть довольным от жизни, имея все необходимое и не претендуя на все богатства мира. Сейчас вы больше отдыхаете и наслаждаясь даже самим фактом своего существования.

Рыбы

Вам удается осуществить безумный прорыв и сделать то, что к чему давно уже стремились, словом, выйти на новый уровень, возможно, даже на международную арену. И, конечно же, отпраздновать все эти достижения в кругу родных и друзей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Гороскопы Таро
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