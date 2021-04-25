Четыре знака, которым повезет с 26 апреля

С 26 апреля Тельцам фортуна будет улыбаться в нескольких направлениях, у Дев могут сбыться мечты, а у Львов может стать больше денег.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала, каким еще знакам зодиака будет везти на неделе с 26 апреля по 2 мая.

Телец

Эта неделя будет по-настоящему счастливой, поскольку фортуна вам улыбается одновременно в нескольких направлениях, поэтому в целом вы будете счастливчиком потому, что счастливые случаи происходят один за другим.

Лев

Приходят деньги, которые вы можете абсолютно без зазрения совести потратить не только на неотложные нужды, но и на приятные прихоти типа отдыха в теплых краях, где провести замечательные каникулы, в покое и достатке.

Дева

На этой неделе могут сбыться ваши самые смелые мечты, особенно когда они связаны с заграницей. К примеру, вы можете отправиться за границу работать, или отдыхать. А может и решитесь на переезд.

Скорпион

У вас уже начинаются праздники, потому бодрит даже само ожидание праздника, поэтому настроение будет соответствующим – радостным и приподнятым. Вокруг вас собираются ваши родственники и друзья и вы в этом веселом вихре и готовитесь к праздникам, и празднуете.

Как сообщал OBOZREVATEL:

как рассказала Соломка, в апреле Близнецов ждут большие перемены в деятельности и окружении и, а Львам этот месяц принесет деньги.

Овнов до конца месяца ждут деньги, Тельцов – успех на работе, а Раков – разрешение старых проблем, рассказал известный ясновидящий и астролог Хаял Алекперов.

Астролог Юлия Погорельченко назвала дни апреля, которые могут оказаться очень трудными.

Ольга Соломка составила тароскоп карьеры и финансов на апрель для всех знаков зодиака.

Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

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