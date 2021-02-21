Главная Новости
МоваЯзык

/ Общество

Четыре знака, которым повезет с 22 февраля: деньги будут сыпаться с неба

6.5т
Читать материал на украинском

На неделе с 22 февраля, нескольким знакам зодиака повезет больше других: кому-то – в работе, кому – в любви, а на кого-то деньги будут сыпаться с неба.

Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала таролог и прогнозист Ольга Соломка. В частности, по ее словам, Телец неизвестно откуда получает дополнительный заряд сил и это действительно – элемент везения, ведь не всем так везет. А вы легко преодолеваете все трудности, все преграды и с легкостью достигаете своей цели, как-будто вам кто-то дал волшебного пенделя.

У Близнецов жизнь налаживается благодаря денежным поступлениям, которые обещают быть гораздо более значительными, чем те, на которые они рассчитывали. И они уже смогут себе позволить многое из того, о чем мечтали, и что можно купить за деньги.

Львы чудесным образом уже завершают свои важные проекты, подводят итоги и получают заслуженное вознаграждение, восхищение окружающих, комплименты, славу, деньги и всяческую поддержку любых своих дальнейших инициатив.

Водолей находит толи могущественного покровителя, толи щедрого спонсора, или еще какой-то источник немалых финансовых поступлений типа выгодной продажи чего-то ненужного, но его финансовая ситуация намного улучшается.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Астрологический прогноз" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Гороскопы Таро
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
60
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
72
Трэш
Общество