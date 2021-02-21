Четыре знака, которым повезет с 22 февраля: деньги будут сыпаться с неба

На неделе с 22 февраля, нескольким знакам зодиака повезет больше других: кому-то – в работе, кому – в любви, а на кого-то деньги будут сыпаться с неба.

Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала таролог и прогнозист Ольга Соломка. В частности, по ее словам, Телец неизвестно откуда получает дополнительный заряд сил и это действительно – элемент везения, ведь не всем так везет. А вы легко преодолеваете все трудности, все преграды и с легкостью достигаете своей цели, как-будто вам кто-то дал волшебного пенделя.

У Близнецов жизнь налаживается благодаря денежным поступлениям, которые обещают быть гораздо более значительными, чем те, на которые они рассчитывали. И они уже смогут себе позволить многое из того, о чем мечтали, и что можно купить за деньги.

Львы чудесным образом уже завершают свои важные проекты, подводят итоги и получают заслуженное вознаграждение, восхищение окружающих, комплименты, славу, деньги и всяческую поддержку любых своих дальнейших инициатив.

Водолей находит толи могущественного покровителя, толи щедрого спонсора, или еще какой-то источник немалых финансовых поступлений типа выгодной продажи чего-то ненужного, но его финансовая ситуация намного улучшается.

Как сообщал OBOZREVATEL:

февраль 2021 станет для Тельцов месяцем удачи – они будут получать выгодные предложения и деньги, а Львы отправятся в путь решать важные дела.

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