Четыре знака, которым повезет с 16 августа
С понедельника, 16 августа, четырем представителям зодиакального круга будет везти больше других. В частности, Весы могут на неделе полностью расслабиться и посвятить время себе, Близнецов будут считать везунчиками судьбы, а Рыбы улучшат свое финансовое положение.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz рассказала, на чьей стороне будет фортуна с 16 по 22 августа. По ее словам, для кого-то эти дни станут удачными дни воплощение всего задуманного.
Близнецы
Сейчас все вас будут считать везунчиком судьбы, к которому успех приходит просто так, но никто не знает, сколько труда стоит за этим везением. Просто сейчас у вас есть много энергии, цель и желание ее достичь. А успех – это лишь результат усилий.
Весы
Если и отдыхать на этой неделе, то с размахом, полностью посвятите время себе, своим удовольствием, здоровью, полезным и приятным процедурам, наполнитесь светлыми эмоциями и хорошими впечатлениями, чтобы надолго запомнились.
Водолей
Именно об этом вы недавно мечтали – чтобы вас никто и ничто не беспокоило, чтобы вы могли проводить время с родными и близкими людьми, и при этом позволять себе тратить деньги на какие-то приятные вещи и избыточности, не считая каждую копейку.
Рыбы
Случится прекрасная возможность улучшить свое финансовое положение и пополнить собственные доходы. Возможно, вы получите большой денежный транш, премию, дивиденды или компенсацию, которые неплохо было бы куда вложить. А может просто будете запасаться продуктами на зиму.
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