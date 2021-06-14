Четыре знака, которым повезет с 14 июня

С понедельника, 14 июня, Львы получат финансовые и материальные поощрения, Весы будут праздновать какое-то событие в кругу друзей, а у Стрельцов активизируется личная жизнь.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка рассказала OBOZREVATEL, каким знакам зодиака будет очень везти на неделе с 14 по 20 июня.
Близнецы
У вас есть все шансы попасть на вечеринку, где собрались ваши близкие люди и отпраздновать все, что вам заблагорассудится. Возможно, это будет ваш день рождения или просто встреча с друзьями и родственниками.
Лев
Все материальные и финансовые поощрения на этой неделе достаются именно вам, и вы можете рассчитывать и на подарки, и на премии с грамотами, и на какие-то даже невероятные суммы, которые могут разово к вам поступить.
Весы
У вас сейчас будет повод что-то отметить – какой-то семейный праздник, или производственный, или просто так собраться и поговорить в кругу друзей. А почему бы и не отметить это лето, чем это не замечательный праздник, который продлится еще три месяца.
Стрелец
Активизируется ваша личная жизнь, случается такая безумная любовь, которая способна изменить и весь ваш образ жизни, и заставит пересмотреть все свои предпочтения и мировоззрение. Словом, любовь меняет все.
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