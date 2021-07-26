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Три знака зодиака, которым повезет до 1 августа

1.2т
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С понедельника, 26 июля, Скорпионы могут рассчитывать на поддержку и финансирование нового проекта, у Овнов будут сбываться мечты и планы, а Водолеям повезет практически во всех вопросах.

Тарологи и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz рассказала, какие четыре знака зодиака до 1 августа будет ждать успех. Кто достигнет новых высот в течение недели, читайте дальше.

Овен

Ваши мечты сбываются, и все идет так, как вы задумали – вы собираете вокруг себя креативных людей, генерируете новые идеи, создаете новые проекты, и тут же невероятным образом находятся деньги на все эти ваши начинания.

Близнецы

Нагрузка на вас будет большой, но это очень приятный факт, тем более, что вы поднимаетесь на новые высоты и начинаете заниматься очень ответственной работой в кругу ведущих специалистов и известных людей.

Кому повезет 29 июня
Кому повезет с 26 июля

Скорпион

Разрабатывая новое направление, будьте уверены, что вас на этой неделе активно поддержат. И это будут не только хлопки по спине и вежливые фразы, что тоже важно, но и вполне конкретные дела и финансирование ваших проектов.

Водолей

Неделя будет успешной для всех вопросов, касающихся благосостояния, недвижимости, финансов, словом, различных материальных аспектов. Вам очень повезет, но только в том случае, когда вы сами активно включаетесь в работу.

Самый стеснительный знак зодиака
Овнам, Близнецам и Водолеям очень повезет. Источник: Коллаж

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Таро Гороскопы
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