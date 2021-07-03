Четыре знака, которым очень повезет с 5 июля

С понедельника, 5 июля, Овны и Тельцы будут встречаться с приятными людьми и хорошо проводить время, а Девам удастся легко достичь цели, и они будут праздновать свою победу.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL назвала четыре знака Зодиака, которым будет везти на неделе с 5 по 11 июля.
Овен
Встреча с прошлым, которая у вас может состояться на этой неделе, имеет все шансы стать радостной и счастливой, наполненной теплыми воспоминаниями, смехом и милыми шутками. А еще – дальновидными планами и новыми совместными проектами.
Рак
Вы можете встречаться и отрываться с друзьями без всяких угрызений совести – с объятиями, танцами и песнями, развлекаясь на всю губу. Деньги у вас на весть этот праздник есть, и вы можете себе сейчас позволить что угодно – чтобы весело было.
Дева
Главная ценность этой недели в том, что вы будете отмечать достижения своей цели, и хотя это может произойти достаточно легко и буднично, без фанфар и караваев, все же отпразднуйте эту победу и идите к новым вершинам.
Стрелец
Личная жизнь способно приносить сюрпризы, и в этом месяце вы это почувствуете в полной мере, так как для вас фортуна подготовила сюрпризы – неожиданные встречи с любимыми, свидания, знакомства с очень интересными людьми, а может даже признание или свадьбы.
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