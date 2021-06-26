Четыре знака, которым очень повезет с 28 июня

С понедельника, 28 июня, Овны будут купаться в лучах славы, Стрельцы радоваться финансовым достижениям, а Водолеи будут наслаждаться спокойствием и отдыхом.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL назвала четыре знака Зодиака, которым будет везти на неделе с 28 июня по 4 июля.
Овен
Сейчас вы постоянно будете находиться в центре внимания, на различных публичных мероприятиях и, так сказать, в лучах славы. И вас увеличиваются возможности именно благодаря публичности, решить свои личные вопросы.
Близнецы
Новые жизненные направления, которые нарисовались перед вами совсем недавно, на этой неделе обещают активизироваться и обновить вашу деловую жизнь и улучшить финансовые перспективы, поэтому сейчас вам не до отдыха.
Стрелец
Неделя обещает прибыль и финансовые выгоды. И это будут совершенно разные поступления, в том числе какие-то подарки, выигрыши, акции и различные другие возможности для внезапного улучшения благосостояния.
Водолей
Пришло время наслаждения и отдыха, и вы можете уже забыть о различных производственных проблемах, жизненных неприятностях и наслаждаться покоем. И лучше это делать где-нибудь подальше и от дома, и от работы, еще и телефон выключить.
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