Четыре знака, которым очень повезет с 28 июня

С понедельника, 28 июня, Овны будут купаться в лучах славы, Стрельцы радоваться финансовым достижениям, а Водолеи будут наслаждаться спокойствием и отдыхом.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL назвала четыре знака Зодиака, которым будет везти на неделе с 28 июня по 4 июля.

Овен

Сейчас вы постоянно будете находиться в центре внимания, на различных публичных мероприятиях и, так сказать, в лучах славы. И вас увеличиваются возможности именно благодаря публичности, решить свои личные вопросы.

Близнецы

Новые жизненные направления, которые нарисовались перед вами совсем недавно, на этой неделе обещают активизироваться и обновить вашу деловую жизнь и улучшить финансовые перспективы, поэтому сейчас вам не до отдыха.

Овнам, Близнецам и Стрельцам повезет с 28 июня. Источник: goroskope.net

Стрелец

Неделя обещает прибыль и финансовые выгоды. И это будут совершенно разные поступления, в том числе какие-то подарки, выигрыши, акции и различные другие возможности для внезапного улучшения благосостояния.

Водолей

Пришло время наслаждения и отдыха, и вы можете уже забыть о различных производственных проблемах, жизненных неприятностях и наслаждаться покоем. И лучше это делать где-нибудь подальше и от дома, и от работы, еще и телефон выключить.

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