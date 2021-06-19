Четыре знака, которым очень повезет с 21 июня

С 21 по 27 июня нескольким знакам зодиака безумно везти. В частности, перед Овнами откроются новые возможности, Близнецы будут отдыхать, но получать деньги, а Козероги отправятся в отпуск.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала, кому еще будет везти на неделе.

Овен

Перед вами раскрывается широкое окно возможностей, и от того, сможете ли вы ими воспользоваться, зависит ваше будущее, в том числе останетесь вы на своем старом месте или выберете новые направления, в том числе международного сотрудничества.

Близнецы

Несмотря на то, что эту неделю вы будете в основном отдыхать, деньги к вам продолжают поступать. Разве не об этом мечтает большинство в нашем бурном мире – проводить время так, как хочется, а деньги сами с неба падают.

Скорпион

Эта неделя может стать решающей для вашего материального положения, потому что вы делаете выбор, касающийся его улучшения. Итак, решайте, стоит ли идти на новую работу, начинать новый бизнес, избавляться от старых и ненужных активов.

Козерог

Вы с семьей или любимыми можете уже отправиться на отдых, справедливо заметив, что уже достаточно поработали и имеете полное право на лучший в мире отдых. Поэтому выбирайте самое дорогое и лучшее из того, что можете себе позволить.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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