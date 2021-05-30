Четыре знака, которым очень повезет до 6 июня

С 31 мая нескольким знакам зодиака будет везти больше других. В частности, Раки проведут неделю в веселом настроении и начнут новые проекты, а Стрельцы будут продвигаться вперед и блестяще решать все проблемы.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL назвала знаки, которых не минует успех на неделе с 31 мая по 6 июня.
Телец
Вы на этой неделе будете сознательно браться за сложные задачи и брать на себя повышенные обязательства для того, чтобы испытать себя на прочность и показать всем, что вы сейчас находитесь на пике своей формы.
Близнецы
Ваши силы восстанавливаются, а вы – возрождаетесь на всех уровнях, что не может не радовать. Голова работает блестяще и мгновенно определяет не только хорошие идеи, но и очень вдохновенные речи, которые способны зажечь и других.
Рак
Вам гарантировано веселое настроение и продуктивное общение с интересными и позитивными людьми, с которыми вы начинаете совместную работу. И это будут действительно гениальные и прорывные проекты.
Стрелец
Вы получаете надежду на то, что у вас все продвигается вперед и становится намного лучше – проблемы решаются как бы сами собой, сложности исчезают, все вокруг помогают. Конечно, не обойдется и без ваших усилий.
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