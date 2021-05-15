Четыре знака, которым будет очень везти до 23 мая

С 17 по 23 мая Девы и Скорпионы могут получить много денег, а жизнь Близнецов фактически превратится в сказку. В то же время у Овнов реализуются давние мечты.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка рассказала OBOZREVATEL, каким еще знакам зодиака будет очень везти на неделе.
Овен
Ничто не может испортить ваш отличное настроение, особенно, когда все продвигается согласно ваших планов и мечтаний. На этой неделе реализуются ваши давние замыслы, поэтому вы с полным правом можете праздновать победу.
Близнецы
Находитесь в очень мощном энергетическом состоянии, когда сбываются ваши самые смелые ожидания, обстоятельства складываются нужным образом и вообще все, что с вами происходит, больше похоже на сказку.
Дева
Вам будет способствовать финансовая удача, когда деньги появляются иногда совсем невероятным образом, когда ваше окружение вполне разделяет ваши интересы и стремления и поддерживает вас и морально, и материально.
Скорпион
Сможете несколько повысить уровень доходов и получить зеленую улицу самым смелым вашим начинаниям. Ваша уверенность и настойчивость заряжают и других людей, которые вас полностью поддерживают.
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