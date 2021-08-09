Четыре знака, которым не повезет с 9 августа

На неделе с 9 августа четырем знакам зодиака следует быть бдительными и внимательными: Девам могут предложить невыгодные проекты, Львы могут внезапно потратить все деньги, а Козерогов, вероятно, настигнут провокации. В то же время Водолеи могут на недели разочароваться в людях

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz рассказала, кому не повезет до 15 августа. Каким знакам зодиака следует быть начеку, читайте дальше.

Лев

Деньги иногда заканчиваются в самый неожиданный момент, когда вы в них больше всего нуждаетесь. Поэтому на этой неделе будьте особенно внимательными к расходам и к безопасности, сохраняйте свои средства в надежном месте и прячьте их даже от себя.

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Дева

Вам будут предлагать достаточно заманчивые проекты, но будьте особенно внимательны, ведь за ними могут скрываться не совсем честные намерения, иногда даже преступные. Лучше отойти и наблюдать за всем этим со стороны, чтобы не нарваться на мошенников.

Козерог

Возможны сложности в контактах, особенно с женщинами, поэтому нужно быть особенно внимательными, не поддаваться на провокации, быть толерантными. Впрочем, в некоторых случаях стоит и разорвать отношения, если они приносят только проблемы и скандалы.

Водолей

Вы как-будто прячетесь от людей и от жизни, потому что они вас больше разочаровывают, чем воодушевляют. А может вы слишком на них полагаетесь, не берете ответственность на себя, а потом разочаровываетесь, потому что они не соответствуют вашим требованиям.

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