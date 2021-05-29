Четыре знака, которым не повезет с 31 мая

Неделя с 31 мая пройдет у Львов в сомнениях и колебаниях, Овны потеряют ранее завоеванные позиции и будут скучать, а Козероги подвергнутся искушениям и провокациям.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала, каким еще знаками зодиака не будет везти на неделе с 31 мая по 6 июня.
Овен
Господствует меланхолическое настроение, вы не чувствуете достаточно сил для того, чтобы подняться на предварительно завоеванные позиции, чувствуете поражение и от того настроение не улучшается. Сделайте все, чтобы поднять свой тонус. Не очень веселая неделя намечается, вы почему-то теряете предварительно завоеванные позиции и от этого очень грустите. Подняться не хватает сил, и надоело все, и вы находитесь в меланхолии.
Лев
Почему вы не можете двигаться, потому что слишком долго решаете, какое направление будет лучшим. А может и вообще рассуждаете, стоит ли вообще куда-то отправляться. В конце концов, неделя так может и пройти – в сомнениях и колебаниях.
Козерог
Вас будут соблазнять и провоцировать на не совсем хорошие дела, и если вы подвергаетесь этим соблазнам, завуалированным или явным, то рискуете окажетесь совсем не там, где ожидали и нанести урон.
Водолей
Ваши сомнения и колебания могут привести к тому, что кто-то более решительный и наглый вас обойдет. И пока вы медлите с выбором и сомневаетесь в себе, ваше место займут. Может даже не совсем честные люди.
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