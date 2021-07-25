Четыре знака, которым не повезет с 26 июля

На неделе с 26 июля Львы могут столкнуться с недоразумениями с близкими, а Весам надоест заниматься привычными делами. К тому же Козероги могут попасть в неприятную финансовую ситуацию.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz назвала четыре знака зодиака, которым будет не слишком везти до 1 августа. Кому стоит быть более бдительными с деньгами, а кому – следить за эмоциями, читайте дальше.

Лев

Эмоции на этой неделе просто зашкаливают, а все потому, что вы не понимаете своих родных или любимых, а они плохо понимают вас. И вместо того, чтобы пытаться найти общий язык, вы выплескиваете свое недовольство и напряжение на других.

Дева

Будет ощущение, что все дороги перекрыты, руки связаны, и вы не можете и шага ступить. Да еще и перед глазами какой-то туман и вы не можете ясно видеть перспектив, так и стоите на месте, не в силах двинуться дальше.

Названо самых больших неудачников недели с 26 июля

Весы

Вам настолько надоело все, чем вы занимаетесь, что вы можете и заскучать. А все потому, что что-то изменить вы пока не в силах, а радости и удовольствия это уже давно не приносит. Вот и приходится терпеть и грустить.

Козерог

Есть большая угроза попасть в неприятную финансовую ситуацию и стать жертвой мошенничества, а может даже и ограбления, словом, на этой неделе нужно свои деньги держать под особым контролем и не зевать.

У Львов будут зашкаливать эмоции

Как сообщал OBOZREVATEL:

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