Четыре знака, которым не повезет до 9 мая

С 3 мая Львы неожиданно могут оказаться в одиночестве, Ракам придется бороться за место под солнцем, а Скорпионы могут потерять деньги.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL назвала четыре знака, которым будет не слишком везти на неделе с 3 по 9 мая.

Рак

Могут произойти достаточно жесткие противостояния, когда вы боретесь за место под солнцем и отстаиваете свои права. И это может быть довольно жесткая борьба с конкурентами или недоброжелателями.

Лев

Неделя обещает одиночество, несмотря на то, что она будет праздничной и для многих семейной. Вы можете вынужденно остаться наедине, а можете себе самостоятельно выбрать такую аскезу для того, чтобы переосмыслить свою жизнь.

Скорпион

Разрушается привычный порядок в вашей жизни, а еще непонятным образом исчезают деньги, даже на базовые потребности их не будет хватать. И это заставляет вас задуматься над тем, верной ли дорогой вы идете и правильно ли поступаете.

Козерог

Ваш эмоциональный фон может быть неустойчивым, сил сейчас не очень много, а тут еще и различные раздражители случаются. Поэтому вы уже не слишком подбираете слова, даже в общении с очень давними друзьями. Сейчас лучше промолчать, чем ссориться.

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