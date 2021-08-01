Четыре знака, которым не повезет до 8 августа

С понедельника, 2 августа, у Овнов могут возникнуть неприятности с деньгами, а Скорпионы и Львы столкнутся с конкурентной борьбой. В то же время Козероги до 8 августа будут чувствовать истощение.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz рассказала, каким еще знакам зодиака стоит приготовиться к сложностям на неделе.

Овен

Финансы куда-то исчезают, и как бы вы ни старались их контролировать, больше зарабатывать, всегда найдется статья расходов, на которую они уйдут. Такое впечатление, что чем больше вы зарабатываете, тем больше тратите. В принципе, так оно и есть.

Лев

Возможны недоразумения и ссоры из-за правды, что открывается. И она настолько может не понравиться вам или партнеру, что остро встает вопрос быть и в дальнейшем вместе или разорвать эти отношения и отправиться на поиски других.

Скорпион

Конкуренты или соперники не спят, причем применяют очень нечестные методы, которые вам вряд ли понравятся, поскольку могут разрушить и ваши отношения, и ваш бизнес, и ваше доброе имя. Поэтому будьте бдительны и готовьтесь отражать атаки.

Козерог

Сил на этой неделе будет положено немало, но результатов не будет видно. И вы чувствуете полную безнадежность, да еще и усталость, поскольку окажется, что ваши усилия ни к чему не приводят, вы бежите изо всех сил, но ничего не меняется.

Как сообщал OBOZREVATEL:

названы три знака зодиака, которые кардинально изменят свою жизнь в июле – им будет везти во всем.

Астрологи рассказали, какие три знака зодиака призваны быть заботливыми и нежными со своими близкими.

Специалисты по звездам составили идеальное время для сна для каждого знака зодиака. Сколько вам нужно спать, согласно гороскопу, – читайте в материале.

Назван самый смелый знак зодиака, который не боится рисковать.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!