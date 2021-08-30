Четыре знака, которым не повезет до 5 сентября

На неделе с 30 августа по 5 сентября нескольких знаков зодиака настигнут проблемы. В частности, Весы будут чувствовать себя как в тумане и не будут знать, куда идти дальше, а Стрельцы будут переживать сложные испытания в отношениях.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка назвала AstroOboz четыре знака, которым следует быть сильными и внимательными на этой неделе. Она посоветовала им не отчаиваться, а быть благоразумными.

Лев

Только вы все наладили и ко всему привыкли, как происходит разрушение привычной устойчивой жизни. Впрочем, не стоит отчаиваться, ведь разрушается то, что уже вам не нужно, что выполнило уже свою задачу и нужно дать дорогу совершенно новом.

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Весы

Впереди – туман, вы не знаете, что делать дальше, потому что не видать ни близких, ни дальних перспектив. Конечно, возникает боязнь, тем более, что как-то поддержки у вас не будет. Остается идти через эту мглу неизвестности и становиться безрассудными. Или стоять на месте.

Стрелец

Отношения этой неделе будут переживать испытания на честность. То ли вы кого-то обманываете, то ли по отношению к вам будут поступать не совсем честно, но правда все равно выясняется, и она вам не нравится. Может дойти и до ссор или разрыва отношений.

Козерог

Вас повышать голос и это может вылиться в жесткое противостояние. Конечно, вам это очень не нравится, но вы будете реагировать так же – агрессией на агрессию. Поэтому всю неделю может превратиться в сплошные споры и разборки.

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